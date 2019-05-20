أحمد عمر هاشم: التوسل بآل البيت أمر لا مانع فيه.. بشرط

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن التوسل بآل البيت والأولياء يُسأل الإنسان عن نيته فإذا كان يتوسل بهم وهو مؤمن بالله لا شريك له فلا مانع، أما إذا كان يعتقد فيهم ويؤمن بهم فهذا شرك بالله".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أحاديث الفتنة" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر قناة ten:" زيارة أضرحة آل البيت وأولياء الله والتوسل بهم في الدعاء لله أمر لا مانع فيه طالما أن الشخص الذي يدعو يؤمن بالله وحده ويعتبر تلك الأماكن طاهرة مباركة.



وتابع: "لا نحكم ولا نتجرأ ونقول لإنسان أنك كفرت ويجب أن نسأل عن نيته، لأنه لم يقل أنا أعبد الحسين أو السيد البدوي ولا شيء في أن يسأل الإنسان الله في أماكن طاهرة لكن الواجب أن يكون السؤال لله مباشرة وما هو دارج على ألسنة الناس في هذا الشأن نتعامل معها بحسن ظن هؤلاء الناس في الله".

