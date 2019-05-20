في ليالي رمضان بالسيدة زينب.. ورش فنية متنوعة للتمكين الثقافى

استمرارًا لليالى رمضان الثقافية والفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالًا بالشهر المعظم بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة أحمد واصف عرض فنى تتضمن عدة فقرات وتبلوهات استعراضية متنوعة منها" الحصان، الفرح، التحطيب، الحواية، الذكر، التحميلة" وذلك وسط تفاعل جماهيرى كبير.



كما قدمت الهيئة عرضا مسرحيا لفرقة السامر المسرحية بعنوان "مقامات مصرية"، تأليف هشام السحار، إخراج حسن الوزير، بطولة جلال العشرى، محمد النبوى، لمياء العبد، دينا مجدى، أحمد فرحات، أشعار محمد الشاعر، تدور أحداث العرض حول الدعوة لعدم الهجرة غير الشرعية وبناء الوطن، ويقدم المؤلف رسائل فى حب الوطن من المشهد المصرى الحالى وذلك من خلال الدراما الغنائية، ويستمر حتى ٢٣ رمضان.



وضمن النشاط الذى ينظمه قصر ثقافة شهداء ٢٥ يناير لثقافة الطفل عقدت مجموعة من الورش الفنية منها ورشة لعمل المهرج بالفوم لعمل، وزهور بورق الكانسون، وأخرى لتلوين فانوس ومسحراتى، بالإضافة إلى حوار عن قصص الإنبياء"، ومسابقة دينية عن حياة النبى صلى الله علية وسلم، ومعلومة وفانوس.



بينما عقدت ندوة ضمن برنامج الكتاب المسموع لذوى الاحتياجات الخاصة، لكتاب بعنوان "٩٠ فيلم مصرى" تأليف كمال رمزى، الصادر عن سلسلة "آفاق السينما" حاضرها أسامة جاد، بحضور مجموعة من الصم بمركز بلاتي للدراسات والتدريب، وقام بترجمة لغة الإشارة رامى يسرى، وفى هذا الإطار اختتم التمكين الثقافى ورشة تصنيع جلود، وعمل زينة رمضان، بمشاركة طالبة مدرسة الأمل للصم وضعف السمع بحلوان، كما استمرت الورش الفنية المتنوعة التى تنظمها الجمعيات الثقافية لعمل شنط وفانوس وإنسيالات من الخرز، بجانب ورشة رسم وتلوين حر مع الأطفال.