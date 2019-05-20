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أخبار العالم

اتفاق جديد بين المجلس العسكري السوداني وقوى المعارضة

الإثنين 20/مايو/2019 - 04:49 ص
احتجاجات السودان
احتجاجات السودان
القسم الخارجي
اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى المعارضة، اليوم الإثنين، على استمرار التفاوض بشأن المجلس السيادي حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين الكباشي إن الطرفين قررا استمرار التفاوض مساء اليوم للاتفاق على هيكلة السلطة السيادية، بالتوافق حول رئاسة المجلس السيادي ونسب المشاركة فيه.

وأكد الكباشي أن الطرفان اتفقا على تثبيت ما تم من اتفاق جزئي بشأن هياكل السلطة التشريعية والتنفيذية ومدة الفترة الانتقالية، بجانب التوافق حول مهام الفترة الانتقالية.

وأشار إلى أن الاتفاق على تشكيل لجنة من قبل قوى الحرية والتغيير لمتابعة نتائج التقصي حول حادثة الاعتصام التي وقعت الأسبوع الماضي وراح ضحيتها عدد من المعتصمين وأفراد من الجيش بين قتيل ومصاب.

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