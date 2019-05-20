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اقتصاد

عيار 21 يسجل 612 جنيها.. أسعار الذهب اليوم 20 مايو 2019

الإثنين 20/مايو/2019 - 09:52 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزي
استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 20 مايو 2019، على أسعار إغلاق أمس الأحد، ليسجل جرام عيار 21 الأوسع انتشارا 612.4 جنيه.

وبلغ سعر جرام عيار 24 الأعلى فئة نحو 699.85 جنيه، وبلغ سعر جرام عيار 18 نحو 524.9 جنيه، وكذلك عيار 14 نحو 408.25 جنيه.

وشهدت سوق المشغولات الذهبية على مدار الأسابيع القليلة ركودا نظرا لقلة البيع والشراء، بسبب هبوط الأسعار العالمية.

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