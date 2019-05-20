عيار 21 يسجل 612 جنيها.. أسعار الذهب اليوم 20 مايو 2019

استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 20 مايو 2019، على أسعار إغلاق أمس الأحد، ليسجل جرام عيار 21 الأوسع انتشارا 612.4 جنيه.



وبلغ سعر جرام عيار 24 الأعلى فئة نحو 699.85 جنيه، وبلغ سعر جرام عيار 18 نحو 524.9 جنيه، وكذلك عيار 14 نحو 408.25 جنيه.



وشهدت سوق المشغولات الذهبية على مدار الأسابيع القليلة ركودا نظرا لقلة البيع والشراء، بسبب هبوط الأسعار العالمية.