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اقتصاد

الريال السعودى يسجل 4.56 جنيه.. أسعار العملات العربية 20-5-2019

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:12 ص
عملات عربية
عملات عربية
علياء فوزي
استقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، اليوم، الاثنين 20 مايو 2019، وذلك وفقا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزى.

وسجل سعر الريال السعودى 4.52 جنيه للشراء، و4.56 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتى 55.82 جنيه للشراء، 56.27 جنيه للبيع.

وبلغ الدرهم الإماراتى 4.62 جنيه للشراء، و4.65 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى 44.03 جنيه للشراء و44.48 جنيه للبيع.

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