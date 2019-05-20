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أخبار العالم

رئيس الوزراء الفلسطيني: لم يتم التشاور معنا بشأن مؤتمر اقتصادي تعقده أمريكا

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:24 ص
رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني
رويترز
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، إنه لم يتم التشاور مع الفلسطينيين بشأن مؤتمر تعقده الولايات المتحدة في البحرين الشهر المقبل ويهدف لتشجيع الاستثمار الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف مخاطبا الصحفيين "يؤكد المجلس (مجلس الوزراء) أنه لم يُستشر حول هذه الورشة المذكورة لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت" في إشارة إلى المؤتمر الذي أعلنته واشنطن أمس الأحد.

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