ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

تناقش التشدد والتعصب.. دائرة حوار بثقافة شمال سيناء

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:32 م
صدى البلد
طارق موسى
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم أنشطتها الثقافية الرمضانية، حيث أقام بيت ثقافة رابعة بفرع ثقافة شمال سيناء، محاضرة عن التشدد والتعصب للشيخ منصور إبراهيم دار الحوار حول التعصب بأنواعه فكري وديني وأخطاره على المجتمع لاسيما المجتمع الذي نعيش فيه فمنه ينشأ التطرف الفكري والعقائدي الذي يؤدي بدوره إلى تدمير الأمم.

وعلى الصعيد الفني كان لبيت ثقافة قاطية -بحسب بيان الاثنين- رؤية فنية إبداعية حيث أقيمت ورشة فنية ﻹعادة تدوير الكرتون والفلين حيث تشارك الأطفال في صناعة فانوس رمضان.

ترشيحاتنا

طالبها بخلع النقاب.. طبيب بريطاني يفكر في ترك مهنته بسبب امرأة مسلمة

عبوات ناسفة معدة للتفجير .. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا قبل ساعة الصفر .. ومقتل ١٢ من عناصر حسم

بحد أقصى 10 آلاف جنيه.. تخفيض رسوم التوثيق والإشهار للشركات

لا تزال معزولة من جيرانها.. قطر لم تتلق دعوة لحضور قمتي مكة

من الحارس الأول إلى المهاجم الأساسي.. العقوبات تهدد تتويج الزمالك بالكونفدرالية

الرياضة ليلا .. رئيس الزمالك يمنح جروس الفرصة الأخيرة .. وأجانب النجوم يشكون ناديهم

ads

نقل سولاف فواخرجي للمستشفى بعد حادث أليم .. صور

صاحب الهدف القاتل في الزمالك يوجه صدمة قوية لـ الأهلي

الانترنت وليس الأرضي.. ننشر الحقيقة الكاملة لتعديل المصرية للاتصالات نظام تحصيل الفواتير

بعد وضعها على القائمة السوداء.. هواوي تضع خطة بديلة لويندوز وأندرويد

آخره معايا يوم الأحد.. رئيس الزمالك: أنا زهقت من جروس

مبلغ باختفائه منذ 39 يوما..العثور على جثة مسن فى حالة تعفن بخزان منزله

نوبات قلبية وكسور .. المشاهير ضحايا رامز جلال نظير مبالغ مالية طائلة

بفرمان اتحاد الكرة.. موعد مبدئي لانطلاق منافسات الدوري الجديد

من الحارس الأول إلى المهاجم الأساسي.. العقوبات تهدد تتويج الزمالك بالكونفدرالية

عاش هنا يوثق تمرد كرم مطاوع على المحاماة من أجل الفن وكواليس زواجه من سهير المرشدى وانفصالهما بسبب عقد قرانه على مذيعة شهيرة

الصحف المغربية: طارق حامد متهور.. فيديو

أنا صاحب الكورة.. تحليل فني لهزيمة الزمالك القاتلة أمام نهضة بركان المغربى.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ذهبي..آيشواريا راي تخطف الأنظار بـ مهرجان كان .. صور

في أحدث ظهور لها .. نيرمين الفقى تتألق بإطلالة رمضانية أنيقة.. صور

انقسام بين متابعي Game of thrones حول نهاية أحداث المسلسل.. صور