تناقش التشدد والتعصب.. دائرة حوار بثقافة شمال سيناء

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم أنشطتها الثقافية الرمضانية، حيث أقام بيت ثقافة رابعة بفرع ثقافة شمال سيناء، محاضرة عن التشدد والتعصب للشيخ منصور إبراهيم دار الحوار حول التعصب بأنواعه فكري وديني وأخطاره على المجتمع لاسيما المجتمع الذي نعيش فيه فمنه ينشأ التطرف الفكري والعقائدي الذي يؤدي بدوره إلى تدمير الأمم.



وعلى الصعيد الفني كان لبيت ثقافة قاطية -بحسب بيان الاثنين- رؤية فنية إبداعية حيث أقيمت ورشة فنية ﻹعادة تدوير الكرتون والفلين حيث تشارك الأطفال في صناعة فانوس رمضان.