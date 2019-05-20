بحضور 60 ألف مشجع.. الجبلاية يزف بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

واختتم قائلا على الرغم من أن الشرقية محافظة أهلاوية بامتياز، إلا أنه تعهد بأن يتم توزيع حصة لا بأس بها من التذاكر هناك.

زف ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، بشرى سارة لجماهير الزمالك، بشأن مباراة العودة أمام نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية، حيث أكد أنه خاطب الجهات الأمنية للموافقة على حضور 60 ألف مشجع ببرج العرب.وأضاف سويلم، لبرنامج "كلام في الجون" عبر إذاعة "ميجا إف إم"، أن الدولة كلها ستساند الزمالك للفوز بالبطولة.وتابع أن هناك دعما من جميع الجهات للزمالك، مشددا على أن جماهير الكرة ستساند الفريق وليس جمهور الزمالك فقط.وأكمل أن رئيس الزمالك قدم اقترحا بتخصيص منافذ بيع في المحافظات التي يوجد بها قاعدة جماهيرية للزمالك.