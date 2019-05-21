فاتورة كهرباء بـ 2300 جنيه.. طلب إحاطة حول تجاهل قراءة العدادات

قال النائب عصمت زايد، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بشأن زيادة فواتير الكهرباء بعد استعانة وزارة الكهرباء بشركة شعاع لقراءة عدادات المنازل، الأمر الذى تسبب فى تراكم فواتير الكهرباء لعدم مرور المحصلين، ما يتسبب فى عدم قراءة سليمة للعدادات.





وأشار زايد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن فواتير الكهرباء وصلت إلى آلاف الجنيهات، بسبب تأخر تحصيل الفواتير من المحصلين، مؤكدا على ضرورة معاقبة المقصرين.



