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برلمان

فاتورة كهرباء بـ 2300 جنيه.. طلب إحاطة حول تجاهل قراءة العدادات

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:01 ص
فاتورة كهرباء
فاتورة كهرباء
معتز الخصوصى
قال النائب عصمت زايد، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بشأن زيادة فواتير الكهرباء بعد استعانة وزارة الكهرباء بشركة شعاع لقراءة عدادات المنازل، الأمر الذى تسبب فى تراكم فواتير الكهرباء لعدم مرور المحصلين، ما يتسبب فى عدم قراءة سليمة للعدادات.

وأشار زايد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن فواتير الكهرباء وصلت إلى آلاف الجنيهات، بسبب تأخر تحصيل الفواتير من المحصلين، مؤكدا على ضرورة معاقبة المقصرين.

وأكد عضو مجلس النواب أن هناك فاتور للكهرباء وصلت إلى استهلاك بقيمة 2300 جنيه فى العام، على الرغم من استهلاكها لا يتعدى 150 جنيها خلال العام، وذلك نتيجة لعدم القراءة السليمة للعدادات.

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