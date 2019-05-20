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ديني

مفتي الجمهورية: حب الوطن مكون غريزي في القلوب والفطرة الإنسانية

الإثنين 20/مايو/2019 - 08:39 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن حب الوطن مكون غريزي من مكونات الإنسان لا يمكن أن ينفصل عن حقيقة الإنسان.

واستشهد «علام» خلال لقائه ببرنامج «الله أكرم»، المُذاع عبر فضائية «سي بي سي»، «وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ» (سورة النساء: 66).

وبيّن مفتي الجمهورية، أن القرآن الكريم في الآية السابقة ساوى بين قتل النفس والإخراج من الوطن الذي يعيش فيه الإنسان، موضحًا أن الأوطان لها علاقة بالقلوب والفطرة الإنسانية، والشريعة تنظر إلى حبها باعتباره جزءًا من الإنسان وتحث على تعزيز الانتماء إليها، مضيفًا: وجدنا في تفاصيل الشريعة أحكامًا مبنية على فكرة الوطن.

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