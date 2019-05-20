أحمد رزق ينشر البوستر الجماعي لـ الممر قبل طرحه في عيد الفطر

نشر الفنان أحمد رزق، من خلال حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، البوستر الجماعي للفيلم الملحمي "الممر" المنتظر عرضه في موسم عيد الفطر المبارك، وجمع البوستر بين أبطال الفيلم كافة، وأبرز الشخصيات التي يجسدونها في الأحداث.



يلقي الفيلم الضوء على مشكلة جيل ما بعد فترة حرب 1967، والعامل النفسي للمقاتل في الجيش المصري إبان تلك الفترة، والتحول الذي حدث بعد تعديل القوات المسلحة لاستعادة الأرض المصرية المحتلة في سيناء، وعامل رفع الروح المعنوية للجنود المصريين.



يعتبر الفيلم أضخم فيلم أكشن مصري تم إنتاجه، فيركز «الممر» على تجسيد معارك الصاعقة بشكل واقعي وزيادة عدد مشاهد المعارك فيه، ليصح «الممر» هو أول فيلم مصري جسد بطولات الجيش المصري وفدائية قواته في إطار ملحمي ضخم وبعيدًا عن حشو الدراما الاجتماعية واختزال المعارك في مشاهد لا تتعدى الـ5 دقائق، مثلما حدث في باقي الأعمال التي تناولت حقبة حروب الجيش المصري.



فيلم «الممر» يجمع بين كوكبة كبيرة من نجوم الفن في مصر، من بينهم: أحمد عز، أياد نصار، هند صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد رزق ، محمد فراج، أحمد فلوكس، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، أمير صلاح الدين، محمود حافظ، ومحمد البياع، وسيناريو وحوار: أمير طعيمة (في أول أعماله السينمائية)، وإخراج: شريف عرفة.