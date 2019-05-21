لحظات مروعة.. سقوط جدار على رأس فتاة.. فيديو

مرت لحظات مرعبة على شابة بعد تعرضها لحادث مؤلم، ففجأة وبدون سابق إنذار سقط كومة من الطوب فوق رأسها أثناء مروره أسفل موقع بناء.



وأوضح مقطع فيديو التقطت بواسطة كاميرا CCTV في منطقة باموكالي بمقاطعة دنيزلي في غرب تركيا، اللحظة الذي انهارت فيها قوالب الطوب على رأس المراهقة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



كانت الشابة البالغة من العمر 19 عامًا تسير على الرصيف إلى جوار صديق لها، وفجأة سقط الطوب فوقها لتتكأ الفتاة على ركبتيها وتنجو بأعجوبة من تلك الحادثة، فيما توجه عدد من المارة والمتفرجون لمساعدتها وإخراجها من أسفل الطوب.



وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الطوب تساقط من أعلى "روف"، وتم نقل الشابة التي تدعى "يسار" إلى المستشفى لتلقي العلاج واستمرار وجودها تحت الملاحظة رغم استقرار حالتها الصحية.

