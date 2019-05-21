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فن

أول تعليق من سهير البابلي على أزمتها الصحية.. فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:26 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
حرصت الفنانة إسعاد يونس على زيارة الفنانة سهير البابلى للاطمئنان عليها بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة خلال الساعات القليلة الماضية من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر فيسبوك.

وقالت الفنانة سهير البابلى في الفيديو إنها بصحة جيدة وما يتردد غير صحيح ولم تصب بأى مكروه ومن المقرر أن تعود إلى التمثيل مع الفنانة إسعاد يونس بعد عيد الفطر.

وكان كشف المخرج والفنان عمر زهران عن الصور الأولى للفنانة سهير البابلى من داخل المستشفى، حيث تم نقلها إلى العناية المركزة منذ أيام لكن حالتها الصحية تحسنت ومنع الأطباء زيارتها لحين استقرار حالتها بشكل كامل.

وعلق زهران على الصور وكتب قائلا: "كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح وأيقونة الفن الرائعة دوما سهير البابلى".

يذكر أن آخر أعمال سهير البابلي مسلسل قانون سوسكا.

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أول تعليق من سهير البابلي على أزمتها الصحية.. فيديو

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