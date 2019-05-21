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رياضة

وهذا موعد إعلان القائمة.. هاني رمزي: 25 لاعبًا لمعسكر منتخب مصر في يونيو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:51 ص
هاني رمزي مدرب منتخب
هاني رمزي مدرب منتخب مصر
عمرو ابوبكر
كشف هاني رمزي المدرب المساعد لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني استقر على ضم 25 لاعبًا لمعسكر الفريق الأخير في يونيو المقبل استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

قال رمزي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "سنعلن القائمة خلال 24 أو 48 ساعة، اتفقنا على ملامحها بشكل كامل".

وتابع:" مع احترامي لكل الاجتهادات التي كانت مثار حديث الجميع الساعات الماضية، إلا أننا نسلك الطرق الشرعية في الإعلان عن قائمة منتخب مصر".

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