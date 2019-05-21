الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير بشأن حضور مباراة نهائي الكونفدرالية

زف رئيس الزمالك بشرى سارة لجماهير مدرسة الفن والهندسة بشأن حضور مباراة نهائي الكونفدرالية.



أكد رئيس نادي الزمالك، أنه تلقى موافقة من جانب وزارة الداخلية بحضور 60 ألف مشجع في مباراة الإياب من الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.



وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أنه قرر فتح 12 منفذ بيع التذاكر للجماهير الراغبة في حضور مواجهة يوم الأحد المقبل.



وقال رئيس الزمالك: "تمت الموافقة من جانب وزارة الداخلية على حضور 60 ألف مشجع للزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية، وتلقيت الموافقة بالفعل".



