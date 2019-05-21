بوسى شلبى لـ وفاء عامر: هنفطر محشى كرنب فى الطيارة.. فيديو

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو مع الفنانة وفاء عامر والفنانة رجاء الجداوي حيث التقين فى مطار القاهرة متجهين إلى دبي.



وقالت بوسي شلبي: "أحلى فطار في الطيارة محشي كرنب وفاء والكنافة بتاعتي من المطار إلى دبي".



يذكر أن النجمة وفاء عامر تشارك فى مسلسل "حكايتى" مع ياسمين صبرى، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج.