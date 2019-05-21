4 طلاب يعثرون على بيض ديناصور عمره 145 مليون سنة.. فيديو

نشرت صحيفة مترو البريطانية مقطع فيديو يظهر عثور 4 طلاب باحدى الجامعات الصينية على مجموعة من بيض الديناصور، يعود عمرها لأكثر من 145 مليون عامًا.



عثر الطلاب الأربعة على البيض وهو مغطى بالطين أثناء تجولهم فى الريف، وعلى الفور أبلغوا متحفًا محليًا بألمر، ولاذى بدوره استدعي خبراء من الأكاديمية الصينية للعلوم لفحص الشىء الغامض وقتها.



يذكر أن البيض عثر عليه فى البداية واعتقد الطلاب انه مجموعة أحجار ليس أكثر.





