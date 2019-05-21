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تطبق من يوليو القادم.. التفاصيل الكاملة لزيادة أسعار الكهرباء.. فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 12:06 م
محمد شاكر ، وزير
محمد شاكر ، وزير الكهرباء
مي محمد
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن متوسط سعر البيع للجهد الفائق خلال عام 2018 /2019 الحالى يبلغ 99.7 قرش، لافتا إلى أنه سيزيد خلال العام القادم بداية من شهر يوليو 2019 ليصل هذا الرقم إلى 109.7 قرش، مؤكدا أن نسبة الزيادة ستكون 10% فقط.

وأضاف "شاكر"، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، أن الجهد العالى سعر متوسط البيع يبلغ حاليا 108 قروش لكل كيلو وات ساعة، سيكون 117.8 قرش لكل كيلو وات ساعة، بزيادة تبلغ 9.1%.

ولفت إلى أن إجمالي متوسط سعر الجهد المتوسط حاليا 112.8 قرش يرتفع إلى 123.9 قرش، بزيادة مقدارها 9.9%، مشيرا إلى أن الجهد المنخفض كاستهلاك منزلى وتجاري يبلغ حاليا 70.2 قرش في المتوسط، وسيرتفع إلى 83.5 قرش، بزيادة تقريبا 19%.

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