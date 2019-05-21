ويدودو رئيس إندونيسيا يفوز بالانتخابات بنسبة 55.5%

فاز الرئيس الإندونيسي الحالي جوكو ويدودو على منافسه الجنرال المتقاعد برابو سوبيانتو بعد حصوله على 55.5 في المئة من الأصوات التي أدلى بها الناخبون في انتخابات أجريت الشهر الماضي، وذلك وفقا لإحصاء رسمي لمفوضية الانتخابات.

أفاد إحصاء رسمي لمفوضية الانتخابات بأن الرئيس الإندونيسي الحالي جوكو ويدودو فاز بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي وحصل على 55.5 في المئة من الأصوات مقابل 44.5 في المئة لمنافسه الجنرال المتقاعد برابو سوبيانتو.



وتؤكد النتائج الإحصاءات غير الرسمية التي أجرتها مؤسسات خاصة لاستطلاعات الرأي والتي أعطت الرئيس جوكو ويدودو فوزا مريحا رغم أن ذلك قد يثير طعنا قانونيا واحتجاجات في الشوارع بعد أن زعم برابو حدوث مخالفات على نطاق واسع.



وفاز ويدودو بحصوله على أكثر من 85 مليون صوت من إجمالي 154 مليون صوت أدلى به الناخبون في انتخابات جرت في ثالث أكبر الديمقراطيات على مستوى العالم. ونفت مفوضية الانتخابات وجود مخالفات ممنهجة في ظل غياب الأدلة وشهادة مراقبين مستقلين بأن الاقتراع كان حرا ونزيها. ويحق للحزب الخاسر الطعن على النتيجة أمام المحكمة الدستورية وإلا ستعلن مفوضية الانتخابات رسميا الفائز بحلول 28 مايو.



وكان الإندونيسيون أدلوا بأصواتهم يوم 17 أبريل في أكبر انتخابات تجرى في يوم واحد على مستوى العالم بعد حملة انتخابية استمرت ستة أشهر لانتخاب رئيس للبلاد وبرلمان جديدين.