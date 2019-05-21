85.6 % نسبة الأداء الاليكترونى لامتحان أولى ثانوى بالبحيرة

أكد محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن نسبة أداء طلاب الصف الاول الثانوى فى مادة اللغة الأجنبية الثانية "الفرنساوى، اليوم "الثلاثاء" بلغت 85.6 % من اجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان والبالغ عددهم 24413 طالبا وطالبة، حيث أدى الطلاب الامتحانات بـ 100 مدرسة.



وشهد اليوم إضافة مدرسة عزت النمر الثانوية بإدارة إيتاى البارود بعد الإصلاح ودخول الطلاب على منصة الامتحان بنجاح كما بلغت نسبة المدارس المستهدفة لأداء الامتحان الكترونيا 100% .



وأشار وكيل الوزارة الى استعداد المدارس لامتحان الفترة المسائية لطلاب المدارس الخاصة خلال الفترة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثانية والنصف عصرا، مشددا على الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر.



وأضاف أنه تم ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بغرفة مركزية بديوان عام المحافظة لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ وحلها فورا فى مهدها.



يذكر أن جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات سوف يؤدون الامتحان إلكترونيا ( بالتابلت ) خلال الفترة الصباحية وطلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات سيؤدون الامتحان ورقيا خلال الفترة الصباحية وسيؤدى طلاب المدارس الخاصة الامتحان الكترونيا بالمدارس الحكومية خلال الفترة المسائية.

