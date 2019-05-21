لمحبي القهوة.. حلول بسيطة للتخلص من إدمانها في رمضان.. فيديو

قدمت إخصائية التغذية، رزان شويحات، عدة نصائح للتغلب على إدمان القهوة فى شهر رمضان، حيث يواجه بعض الأشخاص، خاصة ممن يتناولون القهوة بكميات كبيرة، صعوبة كبيرة خاصة خلال الفترة الأولى من الصوم، إذ تظهر عليهم أعراض الابتعاد عن القهوة من صداع وتعب وتوتر وعدم تركيز وكآبة.



وأوضحت "شويحات"، خلال تقرير أذاعته فضائية "cnn بالعربى"، أن السبب في ذلك هو أن مادة الكافيين، الموجودة في القهوة، هي من المواد التي يمكن أن يدمن الشخص عليها، وعند الابتعاد عنها فجأة تظهر هذه الأعراض الجانبية.



وأشارت إلى أنه لتفادي هذه الأعراض، يفضل عادة البدء تدريجيا بتقليل كميات القهوة قبل رمضان، وإن لم تستطع قبل رمضان، فيمكن ذلك خلال شهر الصوم، موضحة أن الكافيين يقلل من امتصاص الحديد والكالسيوم ونحن بحاجة لهذه العناصر.



ونصحت بضرورة تخفيف شرب القهوة حتى بعد الإفطار، وشرب كميات أكبر من الماء.