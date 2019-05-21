مسلسل بركة الحلقة 15.. عمرو سعد يلقن محمد لطفى درسا.. فيديو

شهدت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل "بركة" الكثير من التطورات حيث تلقى "بركة" (عمرو سعد) عزاء والده فى منزله وقام بتهديد محمد لطفى وكمال ابو رية بالانتقام منهما بعد مقتل والده رياض الخولى خلال الاحداث.



كما اضطرت الفنانة سميرة عبد العزيز ان تتظاهر بالمرض لكى يجلس "بركة" بجوارها فى البلد، كما سيطر الحزن على هالة صدقى حزنا على وفاة زوجها.



مسلسل "بركة" من بطولة "عمرو سعد، وهالة صدقي، ورياض الخولي، وهنادي مهنا، ومحمد لطفي، وكمال أبو رية، وإنعام سالوسة، وإسلام جمال، وعبد الرحمن أبو زهرة، ورامى غيط، ومحمد أبوداوود، وأحمد جمال سعيد، وأحمد حلاوة، وفتوح أحمد، وصبري عبد المنعم، ومصطفى درويش، وجوليا الشواشي، وعدد كبير من النجوم، تأليف محمد الشواف، إخراج محمود كريم وطارق رفعت، إنتاج شركة سينرجي".

