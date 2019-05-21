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فن

احتفالا بالعيد.. بدء بيع تذاكر حفل أصالة في الكويت

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 02:49 م
صدى البلد
شيرى نبيل
تستعد الفنانة أصالة، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم ٦ يونيو المقبل بمركز جابر الأحمد الثقافي في الكويت برفقة الفنان أصيل أبو بكر، وذلك احتفالًا بعيد الفطر المبارك.

وبدأ اليوم الثلاثاء، بيع التذاكر استعدادا لإحياء الحفل.

يذكر أن آخر أعمال أصالة، كانت أغنية "بنت أكابر" التي حقق كليبها أكثر من 15 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بأصالة على موقع "يوتيوب"، وهي كلمات محمد أبو نعمة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع وميكسينج ودجيتال ماسترينج علي فتح الله.

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