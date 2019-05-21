تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

أعرب الفنان نبيل الحلفاوي عن عدم رضاه عن القائمة التي ستمثل مصر في بطولة أمم أفريقيا المقبلة واكتفى بعدم ذكر الأسماء غير الراضي عنها.



وكتب الحلفاوي عبر حسابه علي "توتير": فيه ثلاثة لاعبين (بدون ذكر أسماء) حصلوا على العديد من الفرص واتضح أنهم غير موفقين مع المنتخب رغم تألقهم في الخارج.



وأكد أن اثنين في الوسط كان من الأفضل ضم صالح جمعة والسولية بدلا منهما،وواحد في الهجوم كان لابد من ضم كهربا بدلا منه.



وأوضح أنه يجب الاستغناء عن أحد المدافعين وضم عبد الله جمعة.



وضمت القائمة 4 لاعبين من الأهلي ومثلهم من الزمالك و5 لاعبين من بيراميدز، حيث جاءت القائمة على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – أحمد الشناوي – محمد الشناوي – محمد أبو جبل



الدفاع: أحمد أبو الفتوح – محمود علاء – أحمد أيمن منصور – باهر المحمدي – أحمد المحمدي – محمود حمدي الونش – أيمن أشرف – عمر جابر – أحمد حجازي – علي غزال



الوسط: نبيل عماد "دونجا" – وليد سليمان – عبدالله السعيد – محمد النني – طارق حامد – عمرو وردة



الهجوم: محمد صلاح – أحمد علي كامل – مروان محسن – أحمد حسن كوكا – محمود حسن تريزيجيه







