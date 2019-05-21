البنك المركزي:107. 4 تريليون جنيه إجمالي الدين العام بنهاية ديسمبر الماضي

أعلن البنك المركزى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 107. 4 تريليون جنيه "ما يمثل 2. 78% من الناتج المحلي الإجمالي" في نهاية ديسمبر الماضي، منه 3. 85% مستحق على الحكومة و3. 8 % على الهيئات العامة الاقتصادية ،و 4. 6% على بنك الاستثمار القومي.



وذكر التقرير الشهري الصادر عن البنك أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 504. 3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة قدرها 383 مليار جنيه خلال الفترة يوليو / ديسمبر من العام المالي 2018 /2019.



وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 340 مليار جنيه بارتفاع قدره 4. 22 مليار جنيه، فيما بلغ صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية(أذون وسندات) فقد بلغ نحو 1. 263 مليار جنيه بارتفاع قدره 1. 6 مليار جنيه.



وأوضح أن التقرير أن رصيد الدين الخارجي ارتفع ليبلغ نحو 6ر96 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة بنحو 9. 3 مليار دولار بمعدل 3ر4% مقارنة بنهاية يونيو 2018 ، وجاء ذلك الارتفاع محصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 3. 4 مليار دولار ، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض باه أم الدولار بنحو 4. 0 مليار دولار.



وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي أشار التقرير إلى أنه بلغ نحو 3. 7 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2018 /2019 (الأقساط المسددة نحو 9ر5 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 4. 1 مليار دولار



وأضاف أن نسبة رصيد الدين الخارجي الى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 1. 35% وهي لازالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.