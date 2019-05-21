مرصد الكهرباء: 19 ألفا و150 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الثلاثاء تبلغ 19 ألفا و150 ميجاوات، مشيرا الى أنه لم يتم أمس الإثنين خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم 27 ألفا و500 ميجاوات مقابل 27 ألف ميجاوات أمس الإثنين، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 19 ألفا و150 ميجاوات.



ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الإثنين باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الخامسة و40 دقيقة مساء، وكان قد ظهر أمس الإثنين باللون الأخضر طوال اليوم.



يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.