ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رامز جلال يوجه رسالة لـ جمهور محمد الشرنوبي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:25 م
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
البهى عمرو
سقط الفنان محمد الشرنوبي، من أعلى كوبري معلق فوق الماء، خلال برنامج " رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر".

ووجه "جلال"، رسالة إلي " المعجبين بمحمد الشرنوبي "، قائلًا: « لكل معجبي الشرنوبي متقلقوش هو فى إيد أمينة.. والشرنوبي يتقدم بكل ثقة في الوقوع في الشلال". 

ووقع الفنان محمد الشرنوبي، ضحية لمقلب برنامج «رامز فى الشلال» المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان هذا العام، ليكون هو الضحية السادسة عشرة.

ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه ضربا.

ترشيحاتنا

حقيقة إلغاء المدة الممنوحة لتجديد تراخيص السيارات ودفع غرامات تأخير

قبل ساعة الصفر.. الداخلية تضرب من حديد: مقتل 28 عنصرا إرهابيا بالعريش وأكتوبر والشروق

بعد إعلان الزيادة.. تعرف على أسعار الكهرباء للقطاع التجارى

9 معلومات عن نظام البطاقة الذهبية للإقامة الدائمة في الإمارات

بمكياج لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار فى مهرجان كان السينمائي

أمم أفريقيا 2019. .. خالد قمر يفتح النار على جهاز المنتخب: كلها مصالح

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل ..شاهد.. أبرز فساتين ناهد السباعى المثيرة للجدل

درة وبريانكا شوبرا أبرزهن.. نجمات تألقن بـ الأبيض في مهرجان كان السينمائي.. صور

بمكياج لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار فى مهرجان كان السينمائي