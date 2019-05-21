أمم إفريقيا.. محمد عواد يواصل هجومه ويوجه سؤالا لـ أحمد ناجي

وجه محمد عواد، حارس مرمى فريق الإسماعيلي، سؤالًا لأحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب؛ عقب إعلان قائمة المنتخب لبطولة أمم أفريقيا ٢٠١٩.





وكتب "عواد"، عبر حسابه بموقع "تويتر"، "ليه يا ك/ناجي طلبت مني اعمل زي ك/الحضري وقت كاس العالم و اتمرن معاك بعد انتهاء موسمي مع الوحده عشان اكون جاهز للمعسكر و انا اساسًا مش في اختياراتك؟؟؟".





وأضاف: "كل التوفيق لمنتخب مصر في كاس الامم و لزملائي الحراس تحديدًا و عشان محدش يفهم كلامي غلط و إنه هجوم علي المنتخب بالعكس أنا بس عندي اسئله و محتاج إجابات".





وتابع: "معنديش أي مشكلة ان يتم عدم اختياري للمنتخب لان كل شيء نصيب لكن مشكلتي في الوعود والتصريحات الإعلامية المرضيه للجميع اللي كل الهدف منها واضح".





وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، قائمة ضمت 25 لاعبًا، للانضمام لمعسكر الفراعنة، والمقرر إقامته في "برج العرب"، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.





ويدخل المنتخب الوطني معسكرًا مغلقًا يوم 6 يونيو المقبل استعدادا للبطولة القارية، قبل أن يلتقي وديًا مع تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 في الشهر ذاته.





وجاءت القائمة كالتالي:

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)





محمد النني (أرسنال الإنجليزي)





أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)





أحمد حجازي (ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي)





محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)





أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني)





عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)





علي غزال (فيرنس البرتغالي)





أحمد علي (المقاولون العرب)





باهر المحمدي (الإسماعيلي)





محمد أبو جبل - أحمد أبو الفتوح (سموحة)





محمد الشناوي - وليد سليمان - مروان محسن - أيمن أشرف (الأهلي)





محمود عبد الرحيم "جنش" - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - طارق حامد (الزمالك)





أحمد الشناوي - عبد الله السعيد - عمر جابر - أحمد أيمن منصور - نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز).



