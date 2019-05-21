كلبش 3 الحلقة 16.. إطلاق النار على هشام سليم.. وأمير كرارة يلاحق الفاعل

شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل كلبش 3 تطورات ومفاجآت، حيث بدأت الحلقة بإطلاق النيران من إحدى العصابات المسلحة على سيارة أكرم صفوان – هشام سليم، ومعه سليم الأنصارى – أمير كرارة، إذ أصيب الحرس الخاص لصفوان والذى يجسده الفنان أحمد إمام.



وحاول الأنصارى أن يطارد السيارة التى أطلقت النيران عليهم، إلا أنه لم يلحق بها، وفرت الجماعة المسلحة هاربة، ونجى صفوان من محاولة الاغتيال المدبرة.



المسلسل يعرض على قناة on e، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.



كلبش 3 من بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف.