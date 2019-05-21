ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

كلبش 3 الحلقة 16.. إطلاق النار على هشام سليم.. وأمير كرارة يلاحق الفاعل

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:07 م
صدى البلد
محمد نبيـل
شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل كلبش 3 تطورات ومفاجآت، حيث بدأت الحلقة بإطلاق النيران من إحدى العصابات المسلحة على سيارة أكرم صفوان – هشام سليم، ومعه سليم الأنصارى – أمير كرارة، إذ أصيب الحرس الخاص لصفوان والذى يجسده الفنان أحمد إمام.

وحاول الأنصارى أن يطارد السيارة التى أطلقت النيران عليهم، إلا أنه لم يلحق بها، وفرت الجماعة المسلحة هاربة، ونجى صفوان من محاولة الاغتيال المدبرة.

المسلسل يعرض على قناة on e، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.

كلبش 3 من بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف.

ترشيحاتنا

أمم إفريقيا.. محمد عواد يواصل هجومه ويوجه سؤالا لـ أحمد ناجي

بسبب تراكم الديون.. انهيار إمبراطورية أشهر شيف في العالم

إبراهيم سعيد يوجه نصيحة لـ محمد عواد عقب استبعاده من قائمة المنتخب

أمم أفريقيا 2019. .. خالد قمر يفتح النار على جهاز المنتخب: كلها مصالح

استبعاد وهجوم.. كل ما تريد معرفته عن قائمة منتخب مصر بـ أمم إفريقيا 2019

أمم أفريقيا.. عواد يفجر مفاجأة بشأن استبعاده من المنتخب وعلاقته بالأهلي

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في عرض أحدث أفلامهما بمسابقة كان

بشعر قصير وجينز ممزق.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور

شاهد.. 50 صورة من زفاف حفيدة الملكة اليزابيث الثانية على ملياردير شهير