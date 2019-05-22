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فن

زودياك.. دراما تشويقية على شاشة صدى البلد

الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
استطاع مسلسل "زودياك" والذى تم عرضه حصريا على شاشة صدى البلد تحقيق نسب مشاهدة كبيرة وردود أفعال إيجابية بعد أن تم عرضه على المنصة الإلكترونية viu.

المسلسل هو الأول من أعمال الكاتب المصري الشهير الراحل د. أحمد خالد توفيق، المعروف برائد أدب المغامرة والرعب العربي الذى توفى مؤخرا.

وهو عمل تشويقي تدور أحداثه حول تورط مجموعة من طلاب الجامعة في سلسلة من الجرائم الغامضة بعد اشتراكهم في تحقيق صحفي يتناول حياة عالم فلك مشهور.

ويتتبع المسلسل المكون من 15 حلقة تفاصيل حياة مجموعة من الطلاب الجامعيين الذين يواجهون لعنة تسلب حياة من حولهم بطريقة مرتبطة بالبرج الفلكي للضحية يخوضون مغامرة، من أجل إنقاذ حياتهم أنفسهم.

ويتوصل مجموعة من المغامرين إلى مومياء فرعونية ذات قدرات سحرية مزعومة، ويمارسون طقوسا غامضة لإعادة إحياء صاحب المومياء، بينما تجد مجموعة طلاب جامعيين نفسها متورطة في تقرير صحفي يفضح عدنان، الفلكي المعروف، بسبب نشاطات غير قانونية لها علاقة بغسيل أموال.

مسلسل زودياك من إخراج محمود كامل، ومن بطولة أحمد خالد صالح في دور عزت، هند عبد الحليم في دور ليلى، أسماء أبو اليزيد في دور يمنى، وماكنيا.

بالإضافة إلى محمد مهران في دور سامي وصفي، مي الغيطي: في دور مريم، خالد أنور في دور شريف، شريف رواش في دور الممرض، جرجس بولس في دور تلميذ المعبد الفرعوني، ياسمين رحمي في دور إيمان، ومايان السيد في دور سلمى.

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