الأهلي بطلا لكأس مصر رجال بعد فوزه على طلائع الجيش 28-22





وكان نادي سبورتنج قد حصد برونزية البطولة عقب فوزه على نظيره الجزيرة بنتيجة 26 - 25، منذ قليل.

حصد الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي، لقب كأس مصر للموسم الحالي 2018-2019، بقيادة مديره الفني المؤقت يحيي يوسف عقب التغلب على منافسه طلائع الجيش بقيادة مدربه طارق محروس بنتيجة 28-22 فى المباراة التى أقيمت بينهما على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.كان الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي قد أنهى الشوط الأول من مباراته مع طلائع الجيش المقامة حاليا على صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر، بالتقدم 16-7 في نهائي بطولة كأس مصر.قدم رجال الأهلي عرضا قويا في الشوط الأول بفضل الدفاع القوي على الدائرة والمرتدات السريعة والتصويب القوي لينهي الشوط الأول بالتقدم 16-7.