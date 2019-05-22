3 عوامل تثير التفاؤل في نفوس جمهور بني سويف بصعود الفريق للممتاز

تترقب جماهير نادي بني سويف الموسم الجديد ، لدعم فريقها في رحلته نحو المنافسة على الصعود للدوري الممتاز ، وتعويض فقد الصعود في الموسم المنتهى.



وهناك 3 عوامل تجعل جماهير بني سويف واثقه من تحقيق فريقها لإنجاز الصعود للممتاز، وتحقيق الحلم الغائب عن النادى منذ سنوات عديدة .



ملعب الفريق

استقر النادى على لعب مبارياته على استاد بني سويف الرياضي وهو ملعب مميز ، يساعد الفريق على تقديم العروض المميزة بالإضافة لسماح مسؤولي الاستاد للجماهير بحضور المباريات ومؤازرة الفريق خلال المباريات ، وهى نقطة قوة للفريق .



الحفاظ على القوام

أما ثاني العوامل التي تثير تفاؤل الجماهير هو الحفاظ علي قوام الفريق من الموسم المنتهي بعد الإبقاء على ٢٢ لاعب ،والحفاظ على هدافي الفريق كريم اشرف ومحمد على صادق ،وصانع الألعاب ميسي وحاجة الفريق لعدد قليل من الصفقات وليس بناء فريق من جديد، وهى نقطة تساعد الجهاز الفنى خلال فترة الإعداد دون الانتظار لرؤية لاعبين والبحث عن قوام الفريق.



طموح الإدارة

أما المصدر الثالث للتفاؤل هو طموح مجلس الإدارة برئاسة المحاسب علي محمد سليم، لتحقيق إنجاز الصعود بعد تسلمهم قيادة النادى من خلال الانتخابات التى تمت خلال الفترة الماضية، وإعلان رئيس النادى دعمه للفريق حتى آخر نفس فيه للوصول للهدف وتحقيق الصعود للدوري الممتاز .