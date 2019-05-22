ندى بسيوني بالعباية السوداء في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة ندى بسيوني، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها ترتدي عباءة سوداء، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



الصور نالت إعجاب متابعي ومحبي ندى بسيوني على انستجرام، الذين أكدوا على جمال الإطلالة، من خلال تعليقاتهم على الصورة.



يذكر أن أخر أعمال ندى بسيونى مسلسل مليكة والذى قُدّم فى شهر رمضان الماضى 2018 وجسدت ندى من خلال المسلسل دور خالة الفنانة دينا الشربيني بطلة العمل والذى حقق نجاحًا كبيرًا.



