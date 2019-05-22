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رياضة

وصول بعثة نهضة بركان المغربي للقاهرة

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:55 ص
فريق نهضة بركان المغربي
فريق نهضة بركان المغربي
ملك موسي
وصلت منذ قليل إلى القاهرة بعثة فريق نهضة بركان المغربي استعدادا لخوض لقاء إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية المقرر له يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب.

وكان في استقبال البعثة رئيس نادي الزمالك ويخوض نهضة بركان تدريبه مساء اليوم على ملعب بتروسبورت.

تتوجه البعثة إلى الاسكندرية غدا الخميس في الثانية عشرة ظهرا، على أن يتدرب على ملعب قريب من فندق الإقامة يومي الخميس والجمعة، على أن يؤدي الفريق تدريبه الأخير في العاشرة مساء السبت على ملعب برج العرب.

وكان نهضة بركان فاز على الزمالك بهدف دون رد في لقاء الذهاب الذي أقيم بالمغرب.

وطلب النادي المغربي من إدارة الزمالك توفير حافلة كبيرة تتسع لـ50 فرد بالإضافة إلى سيارة لرئيس البعثة وسيارتين لباقي أعضاء المجلس.

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