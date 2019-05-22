في معركة مع الشرطة.. ضبط بلطجية يفرضون إتاوات على سائقي المحاجر.. صور

تمكنت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لمزاولتهما نشاطًا إجراميًا فى مجال البلطجة وفرض الإتاوات على قائدى سيارات المحاجر عقب تبادل إطلاق النار.



ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أكدتها التحريات بقيام "عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة - مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتي تعدٍ وسلاح نارى وحيازة سلاح نارى"، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال البلطجة وفرض الإتاوات على قائدى السيارات المحملة بالرمال بمناطق المحاجر، الكائنة بالطرق السريعة بنطاق المدينة، وحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص.



وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم استهداف المذكور بمأمورية بااشتراك مع قوات الأمن المركزى بمكان تواجده، وحال استشعاره بوصول القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته إطلاق النار، مما أدى إلى إصابته بطلق نارى، وأمكن السيطرة عليه وضبطه وبصحبته شقيقه، 40 سنة، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، وضبط بحوزتهما سلاح نارى، و2 خزينة لذات السلاح، و9 طلقات من ذات العيار، وسلاح نارى فرد خرطوش "عيار 16 مم"، وطلقتان من ذات العيار، و55 قرصا مخدرا، وسيارتان (إحداهما دفع رباعى) ملك والدة المتهمين.



وتم حجز المتهم الأول بالمستشفى تحت الحراسة الأمنية اللازمة، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد استخدامها فى أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على قائدى السيارات النقل المترددين على المحاجر، باستخدام السيارتين المُشار إليهما، وحيازة الأقراص المخدرة بقصد التعاطى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.