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حوادث

بقى حاجة تانية.. شارع عبد العزيز في ثوبه الجديد (صور)

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:11 م
شارع عبدالعزيز فى
شارع عبدالعزيز فى ثوبة الجديد
كتب محمد صبرى
شنت أجهزة الأمن بقيادة اللواء هاني جرجس، حكمدار القاهرة، حملة موسعة استهدفت شارع عبدالعزيز بمنطقة العتبة، حيث جرى تطهيره من الإشغالات، وإعادة مظهره الحضاري.

وكانت المتابعة الأمنية رصدت افتراش الباعة الجائلين أرصفة شارع عبدالعزيز المشهور عنه ببيع الأجهزة الكهربائية والمحمول، وكذا احتلوا نهر الطريق، الأمر الذي تسبب في إعاقة حركة المرور.

على الفور تحركت أجهزة الامن وتم رفع كافة الإشغالات من نهر الطريق والأرصفة ليعود مظهره الحضاري من جديد، فيما قام رجال المرور برفع كافة السيارات المتروكة والمتوقفة بالمخالفة، وجرى تعيين خدمات أمنية لضمان عدم عودة الباعة مرة أخرى، وأُخطرت المحافظة لرفع كافة المخلفات من الشارع وتطهيره.
بقى حاجة تانية.. شارع عبد العزيز في ثوبه الجديد (صور)
بقى حاجة تانية.. شارع عبد العزيز في ثوبه الجديد (صور)
بقى حاجة تانية.. شارع عبد العزيز في ثوبه الجديد (صور)
بقى حاجة تانية.. شارع عبد العزيز في ثوبه الجديد (صور)

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