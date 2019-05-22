بعد إحالتهم للمفتي .. ننشر أسماء الـ 6 متهمين في قضية لجان المقاومة الشعبية

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أوراق 6 متهمين إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في محاكمة 70 مُتهمًا في القضية رقم 1273/2016 جنايات كرداسة والمعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، وحددت جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم.



وضمت قائمة المحالين للمفتي أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، ومحمد عبداللطيف حنفي الرفاعي، ومحمد صلاح عبدربه، وإسلام كمال أبوالفتوح مطر، وإسلام محمود عبدالفتاح أبو المجد، وفايز زكي على ابوداغر.



صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.



كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهمًا، إتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة) أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة ، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازة مفرقعات TNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.



