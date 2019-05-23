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ديني

تعرف على درجة عقوبة ارتكاب المعاصي في العشر الأواخر من رمضان

الخميس 23/مايو/2019 - 07:26 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أكد الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن عقاب من يرتكب المعصية خلال شهر رمضان يكون مضاعفا، مستشهدًا بقول رسول الله: «اتَّقُوا الْمَأْثَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؛ فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ تُضَاعَفُ فِيهِ مَالا تُضَاعَفُ فِي غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ السَّيِّئَاتِ».

وأضاف «ممدوح»، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية "، أن ارتكاب المسلم المعاصي فى رمضان يكون استخفافًا منه بحرمة هذا الشهر، مؤكدًا أن ارتكاب الذنوب تكون أعظم فى العشر الأواخر من رمضان والعقوبة أشد لأن فيها ليلة القدر.

وتابع: المسلم عليه فى العشر الأواخر من رمضان أن يكثر من الطاعات، والتي تشتمل على كثرة الدعاء ويتخير أفضل الدعاء وأجمعه وإحياء الليل بصلاة القيام وقراءة القرآن وأن يوقظ الرجل أهله ولا يقتصر عمل الخير على نفس العامل الذى يصلى أو يقرأ القرآن بل يشارك أهله فيه.

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