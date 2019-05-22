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رياضة

تعليق قوي من رئيس لاتسيو عن تولي مدرب فريقه لـ اليوفنتوس

الأربعاء 22/مايو/2019 - 04:49 م
كلاوديو لوتيتو
كلاوديو لوتيتو
حسن العمدة
رد كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو الإيطالي، على أنباء رحيل سيموني إنزاجي، مدرب الفريق لتولي المهمة الفنية ليوفنتوس خلفا لماسيميليانو أليجري.

وأعلن يوفنتوس، منذ أيام رحيل أليجري عن القيادة الفنية للسيدة العجوز بعد خمس سنوات من النجاح، قضاها المدرب التوسكاني داخل أسوار البيانكونيري.

وقال لوتيتو، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "إنزاجي هو مدربنا، لم أسمع شيئًا عن رحيله إلى يوفنتوس".

وأضاف "سيموني أظهر ارتباطه بالفريق، عندما وصلت إلى هنا كان أول لاعب يجعل نفسه متاحًا للتفاوض حول عقده".

واختتم: "لقد وعدته بأن أجعله مدربًا وفاز بكل شيء، بدأ من تدريب الأعمار السنية الصغيرة ومن ثم وصل إلى الفريق الأول".

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