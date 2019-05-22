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رياضة

بفرمان رئاسي.. أسامواه جيان يتراجع عن الاعتزال ويشارك فى أمم أفريقيا

الأربعاء 22/مايو/2019 - 04:53 م
أسامواه جيان مهاجم
أسامواه جيان مهاجم غانا
حسن العمدة
استجاب أسامواه جيان مهاجم غانا، لطلب من رئيس البلاد، بأن يكون متاحا لمعاونة منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعد 48 ساعة فقط من إعلان اعتزاله اللعب دوليا.

وأعلن جيان اعتزال اللعب دوليا، يوم الاثنين الماضي، وبدا أنه غير راض عن حرمانه من شارة قيادة المنتخب، رغم أنه لم يلعب مع غانا منذ سبتمبر أيلول 2017، بسبب الإصابة.

وأصدر اللاعب بيانا جديدا اليوم الأربعاء، أعرب فيه عن بالغ تأثره، بعد أن طلب منه الرئيس نانا أكوفو-أدو أن يشارك في البطولة، التي ستقام في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وأضاف جيان البالغ من العمر 33 عاما، أنه وافق على الطلب الرئاسي "بروح طيبة، وسأكون متاحا أمام المدرب كويسي أبياه.. ما زلت ملتزما بخدمة بلادي وشعب غانا".

وأكد يوجين ارهين المتحدث باسم الحكومة، في بيان، تدخل الرئيس.

وذكر البيان "من أجل المصلحة الوطنية، حثه الرئيس على التراجع عن قراره بالاعتزال من أجل منتخب غانا، وأن يكون متاحا ضمن تشكيلة المدرب كويسي أبياه".

وسجل جيان 51 هدفا في 106 مباريات دولية، وهو رقم قياسي في غانا.

كما هز الشباك في ست بطولات متتالية لكأس الأمم الإفريقية، وثلاث بطولات لكأس العالم، بين 2006 و2014.

ويعد جيان أكثر لاعب إفريقي سجل أهدافا في كأس العالم، برصيد ستة أهداف.

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