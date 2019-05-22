تركى آل شيخ يعلن عن أكبر مسابقة لتلاوة القرآن في العالم بجوائز ١٢مليون ريال

أعلن المستشار تركى آل شيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان، عبر الحساب الرسمى له على تويتر.وقال تركي آل شيخ في نص التغريدة على تويتر كالتالى:"كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز ١٢ مليون ريال، وندعو جميع المسلمين للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية".يمكنك التسجيل من