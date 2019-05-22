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رياضة

خالد بوطيب يشارك في المران الجماعي لـ الزمالك

الأربعاء 22/مايو/2019 - 11:01 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
شارك المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة مساء اليوم في ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان بإياب نهائي البطولة الكونفدرالية المقرر لها الأحد المقبل.

وكان بوطيب يخضع لبرنامج تأهيلي الفترة الأخيرة وشارك اليوم في جزء من المران الجماعي وظهر بحالة جيدة.

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