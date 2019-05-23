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ديني

مصطفى حسني: علاقة الإنسان بالشهوات المحرمة تنحدر في خمس مراحل

الخميس 23/مايو/2019 - 02:48 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قال مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، إن الإنسان عندما يتذوق الشهوات المحرمة أول مرة يشعر بلذة، يتبعها ألم، وهذا الألم خلقه الله لكي يشعرك بأن تسير في الطريق الخطأ.

وأضاف "حسني"، عبر فضائية "on e"، أن الإنسان عندما يقوم ببناء علاقته بشهواته، عليه أن يحذر أن تتحول الشهوات المحرمة لعادات، لافتَا إلى أن علاقة الإنسان بالشهوات المحرمة تنحدر في خمس مراحل: تذوق، تعلق، انف، مجاهرة، ودعوة. 

وأشار إلى أن الإنسان إذا لم يفر من هذه المعصية، وكررها تتحول من تذوق إلى تعلق، ومع تكرار هذا الفعل، يتحول التعلق إلى أنف: أي تتحول الشهوة المحرمة لشيء طبيعي، ويبحث دائمًا عن مبررات لارتكابها.

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