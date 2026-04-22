في جولة مفاجئة .. محافظ الإسماعيلية يتفقد قرية الحجاز لمتابعة مستوى الخدمات

قام اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، مساء أمس الثلاثاء، بجولة تفقدية مفاجئة بقرية الحجاز "الكيلو٢" التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، لمتابعة مستوى الخدمات العامة المقدمة لمواطني القرية، والاستماع لهم والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم للعمل على حلها.

تفقد المحافظ طريق الوحدة المحلية، الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية، مركز شباب الحجاز، وعدد من المخابز السياحية وشوارع القرية.

وحرص محافظ الإسماعيلية على اللقاء بمواطني القرية والاستماع لمطالبهم والمشكلات العامة بالحجاز والتي جاءت معظمها في قطاعات مياه الشرب، الكهرباء، توصيل الغاز الطبيعي، التقنين والتصالح، تراخيص البناء، إقامة مجمع للخدمات يضم مقدمي كافة الخدمات الحكومية، مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، زيادة كثافة التلاميذ بالفصول الدراسية، ورصف الطرق الرئيسية بالقرية، ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز، بالإضافة لعدد من المشكلات الخاصة ببعض المواطنين.

ووجه حسب الله بتنفيذ حملة نظافة عامة مكبرة بقرية الحجاز تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية بمشاركة معدات الوحدات المحلية، تطوير ورفع كفاءة الإنارة العامة بالقرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء عدد من الملاعب بمركز شباب القرية.

وفي استجابة فورية لمطالب المواطنين، وجه المحافظ مدير عام مديرية التموين، بتوفير سيارة أسطوانات بوتاجاز وبيعها للمواطنين مقابل ٢٧٥ جنيه، على أن يستمر البيع بنطاق القرية بنفس السعر الرسمي المعتمد داخل مستودعات البوتاجاز.

إضافة لتسريع وتيرة العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل كافة المشكلات العامة بالقرية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، واستقبال عدد من مواطني القرية بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء لبحث وحل مشكلاتهم في إطار القوانين المنظمة للعمل.