الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موجز أخبار الوادي الجديد: المحافظ تتابع أعمال توريد واستلام محصول القمح بصومعة الخارجة وتتفقد سير العمل بالوحدة الصحية ببولاق

منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال توريد واستلام محصول القمح بصومعة الخارجة

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير أعمال توريد وتخزين محصول القمح بصومعة الخارجة، وذلك للاطمئنان على انتظام العمل بالتزامن مع انطلاق محصول الحصاد، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين بالمحافظة، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والدكتور محمود علاء مدير فرع هيئة سلامة الغذاء.

حيثُ تابعت أعمال تفريغ الشحنات الواردة ومراحل الفرز والتخزين، مُصرّحة أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ ٤٤ ألف ١٨٦ طنًا داخل المحافظة وخارجها. كما تفقّدت المعمل الخاص بالصوامع واستمعت إلى شرح وافٍ حول آليات فحص الأقماح الموردة للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية قبل الاستلام بما يضمن الحفاظ على جودة المخزون الاستراتيجي، موجهةً بوضع لوحات إرشادية تتضمن النسب والمعايير المعتمدة كدليل استرشادي للمختصين أثناء إجراء الفحوصات.

وشدّدت المحافظ على اتخاذ كافّة التدابير لتسهيل أعمال التوريد، وسرعة صرف مستحقات الموردين دون تأخير، كما وجهت باستغلال الأرض الفضاء أمام الصومعة لإنشاء ساحة انتظار للسيارات بهدف تنظيم الحركة ومنع التكدس.

في زيارة مفاجئة..
محافظ الوادي الجديد تتابع سير العمل بالوحدة الصحية ببولاق

في إطار الجولات الميدانية المفاجئة للتأكد من مدى الانضباط الإداري والالتزام بتقديم الخدمات اللائقة للمواطنين، قامت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، بجولة تفقّدية مفاجئة للوحدة الصحية بقرية بولاق بالخارجة.

حيثُ تفقّدت سير العمل مُوجهةً بسرعة توفير طبيب بالوحدة، وتشكيل لجنة من إدارة الحوكمة بالمحافظة ومديرية الشئون الصحية؛ لمتابعة الانضباط الإداري ومدى الالتزام بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مُشددةً على ضرورة المتابعة الدورية لتحقيق الانضباط وعدم التهاون في أي تقصير داخل المنشآت الصحية والطبية.

حصاد 65 ألف فدان قمح بالوادي الجديد وتوريد 46 ألف طن للصوامع

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن الكميات التي تم توريدها من القمح حتى اليوم الثلاثاء، بلغت نحو 46 ألفًا و751 طنًا، وذلك بصوامع الخارجة وشرق العوينات، بجانب توريد كميات لشون شركات المطاحن داخل وخارج المحافظة ومحطة التقاوي والبنك الزراعي، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من حصاد نحو 65 ألف فدانًا من إجمالي مساحة 412706 فدان قمح على مستوى المحافظة.

تنسيق بين التموين والزراعة

وأشار المرسي، إلى المتابعة اليومية والتنسيق الكامل بين مديرية الزراعة والتموين لحل أي مشكلات وتسهيل عملية التوريد، والتنسيق مع الجمعية الزراعية المركزية التي تقوم بالتنسيق مع التعاون الزراعي والجمعيات الزراعية المحلية لتجميع القمح من المزارعين وتوريده إلى صوامع الخارجة مساهمة منهم في التيسير على المزارعين، مؤكدًا متابعة تسليم كافة المبالغ المالية للمزارعين والموردين.

طريقة عمل المارشميلو في المنزل بخطوات سهلة .. وصفة اقتصادية بمكونات بسيطة

طريقة عمل المارشميلو

دراسة: تناول فيتامين «د» يوميًا يُساهم في تخفيف أمراض القولون

تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية

احترس .. الأطعمة الجاهزة ترفع خطر أمراض البروستاتا لدى الرجال

مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال

لقاح هذا الفيروس يحمي الرجال من السرطان.. دراسة تكشف انخفاض المخاطر بنسبة 46%

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

