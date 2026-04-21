خبير لوائح يكشف سبب عدم مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2029
شبانة: مواجهة بيراميدز مفتاح تتويج الزمالك بالدوري
لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف
«دينية النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن زيادة إيجارات أراضي الأوقاف .. اليوم
تصعيد جديد على الحدود اللبنانية .. «حزب الله» يعلن تنفيذ عملية صاروخية
خبير لوائح: الإسماعيلي مُهدّد بالهبوط لدوري القسم الثاني بسبب النجوم
انتشار شديد للذباب.. ماذا يحدث في شوارع ومنازل المصريين؟ | خبير زراعي يكشف الأسباب
دعاء الصباح مكتوب كامل.. أفضل أذكار الصباح لجلب الرزق وبدء يومك ببركة وطمأنينة
اتفاق سريع .. «فوكس نيوز» تكشف مفاجأة مدوية بشأن بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران
أمام برج إيفل .. محمد رمضان يتألق في أحدث ظهور له من باريس | صور
أسباب إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
محافظات

نقابة الصحفيين وهيئة قناة السويس والمرصد المصري: شراكة لتأهيل صحفيين يواكبون التطور الرقمي

ختم الفاعليات وتكريم الصحفيين المشاركين
ختم الفاعليات وتكريم الصحفيين المشاركين

اختُتمت فعاليات البرنامج التدريبي المكثف للصحفيين من مدن القناة وسيناء، داخل مركز الإبداع والتميز التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، والذي نُظم بالتعاون مع نقابة الصحفيين والمرصد المصري للصحافة والإعلام، وبرعاية هيئة قناة السويس في إطار خطة تستهدف تطوير المهارات المهنية ومواكبة التحولات الحديثة في العمل الصحفي.

وفي ختام البرنامج التدريبي، تم تكريم الكاتبة الصحفية انجي هيبة مدير مكتب صدي البلد بمحافظة الاسماعيلية، والزملاء المشاركين.

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تضع الاستثمار في العنصر البشري على رأس أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على حرص الهيئة على تعزيز دورها المجتمعي من خلال الانفتاح على مؤسسات الدولة والتعاون مع النقابات المهنية، وفي مقدمتها نقابة الصحفيين.

وأضاف أن هيئة قناة السويس مستمرة في تطوير منظومة التدريب وفق أحدث النظم التكنولوجية، من خلال أكاديمية التدريب البحري والمحاكاةذ ومركز الإبداع والتميز، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، لافتًا إلى أن دعم وتأهيل الكوادر الإعلامية يمثل جزءًا من رؤية متكاملة لتعزيز الوعي المجتمعي.

أوضح خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن النقابة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأداء المهني للصحفيين، عبر تنظيم برامج تدريبية متخصصة تسهم في صقل المهارات، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي، مشيرًا إلى أن مركز الإبداع والتميز يُعد نموذجًا متطورًا للبنية التحتية التدريبية الداعمة للمهنة.

وأكد نقيب الصحفيين أهمية استمرار التعاون مع هيئة قناة السويس، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام تنفيذ برامج تدريبية مشتركة تسهم في رفع كفاءة الصحفيين ومواكبة متطلبات العصر.

أشار محمد سعد عبد الحفيظ رئيس لجنة التدريب والتطوير بالنقابة، بنقا إلى أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف دعم الصحفيين مهنيًا وتقنيًا، موضحًا أن البرنامج تضمن تدريبات متخصصة في مجالات التحرير الصحفي، وصحافة الموبايل، والتحول الرقمي، وإنتاج المحتوى، واستخدام الذكاء الاصطناعي على مدار أربعة أيام متواصلة.

وأضاف أن هذه البرامج تعزز من قدرات الصحفيين على التعامل مع الأدوات الحديثة، بما يسهم في تطوير جودة المحتوى الإعلامي، ويواكب التطورات المتسارعة في بيئة العمل الصحفي.

أكد أشرف عباس رئيس مجلس أمناء المرصد المصري للصحافة والإعلام، أن الشراكة بين النقابة وهيئة قناة السويس تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي في مجال التدريب الإعلامي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تنمية مهارات الصحفيين أصبح ضرورة حتمية في ظل التغيرات المتلاحقة في أدوات وأساليب العمل الصحفي.

وعلى مدار أيام البرنامج، تنوعت المحاضرات التدريبية، حيث تناول اليومان الأول والثاني استخدامات الذكاء الاصطناعي في الصحافة مع المحاضر حسام مصطفى، بينما خُصص اليوم الثالث لأساسيات التحرير الصحفي مع طلعت إسماعيل، واختُتم البرنامج في يومه الرابع بمحاضرة حول صحافة الفيديو قدمها أسامة الديب، والتي تناولت مهارات التصوير وإنتاج الفيديوهات وفق معايير مهنية حديثة.

ويُعد مركز الإبداع والتميز أحد أبرز الصروح التدريبية التابعة لهيئة قناة السويس، حيث يضم قاعات مجهزة بأحدث وسائل العرض والتكنولوجيا، إلى جانب استوديوهات تسجيل صوتي ومرئي، بما يوفر بيئة تدريبية متكاملة تسهم في إعداد كوادر إعلامية مؤهلة وقادرة على مواكبة تحديات المستقبل.

صاروخ قدر في شوارع طهران

بعد قرار ترامب .. الصواريخ الإيرانية تجوب شوارع طهران | شاهد

شهادات ادخار البنك الأهلي

بعد زيادة الفائدة على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي .. احسب عائد الـ 100 ألف جنيه

هاني شاكر

رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

وزير التربية والتعليم

التعليم: إجازة "تحرير سيناء" تشمل طلاب ومعلمي مدارس المحافظات التي تعمل السبت

جمال شعبان

حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر

الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟

الدكتور ضياء العوضي

لا شبهة جنائية .. الخارجية تكشف تفاصيل وفاة ضياء العوضي داخل فندق بدبي

أميرة سيد مكاوي

المسحراتي ورباعيات جاهين وعلاقة قوية مع أم كلثوم.. أيقونات في مسيرة مكاوي

إيران وأمريكا

باكستان : نأمل أن يواصل الجانبان الأمريكي والإيراني الالتزام بوقف إطلاق النار

بالصور

طريقة عمل المارشميلو في المنزل بخطوات سهلة .. وصفة اقتصادية بمكونات بسيطة

طريقة عمل المارشميلو
طريقة عمل المارشميلو
طريقة عمل المارشميلو

دراسة: تناول فيتامين «د» يوميًا يُساهم في تخفيف أمراض القولون

تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية
تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية
تناول فيتامين د يقلل من أمراض الأمعاء الألتهابية

احترس .. الأطعمة الجاهزة ترفع خطر أمراض البروستاتا لدى الرجال

مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال
مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال
مخاطر الأطعمة الجاهزة في الإصابة بسرطان البروستات بين الرجال

لقاح هذا الفيروس يحمي الرجال من السرطان.. دراسة تكشف انخفاض المخاطر بنسبة 46%

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح
انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح
انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح

فيديو

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

عصابة نابولي

على طريقة La Casa de Papel .. عصابة تهرب عبر الصرف الصحي في نابولي | فيديوجراف

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

