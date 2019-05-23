تركي آل شيخ يكشف عن طاقم بيراميدز للموسم الجديد ..صور

كشف المستشار تركي آل شيخ، مالك نادي بيراميدز، عن التصميمات الجديدة لقميص الفريق بالموسم الجديد، وذلك عبر حسابه على "فيسبوك".





ونشر "آل الشيخ"، عبر صفحته بـ"الفيسبوك"، ثلاثة تصميمات جديدة لقميص بيراميدز في الموسم الجديد، موجهًا رسالته إلى الجماهير على الصور: "بيراميدز السنة القادمة ... يهمني رأيكم؟".





وتلقى التصميم الجديد لقميص فريق بيراميدز العديد من الردود الإيجابية من جانب الجماهير فور إعلان المستشار تركي آل الشيخ عن التصميمات عبر صفحته الرسمية.





ويملك بيراميدز 69 نقطة محتلًا المركز الثاني لحين إنهاء الزمالك مبارياته المؤجلة في سباق ترتيب الدوري المصري الممتاز.