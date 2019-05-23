ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تركي آل شيخ يكشف عن طاقم بيراميدز للموسم الجديد ..صور

الخميس 23/مايو/2019 - 04:32 ص
صدى البلد
أحمد هاني
كشف المستشار تركي آل شيخ، مالك نادي بيراميدز، عن التصميمات الجديدة لقميص الفريق بالموسم الجديد، وذلك عبر حسابه على "فيسبوك".

ونشر "آل الشيخ"، عبر صفحته بـ"الفيسبوك"، ثلاثة تصميمات جديدة لقميص بيراميدز في الموسم الجديد، موجهًا رسالته إلى الجماهير على الصور: "بيراميدز السنة القادمة ... يهمني رأيكم؟".

وتلقى التصميم الجديد لقميص فريق بيراميدز العديد من الردود الإيجابية من جانب الجماهير فور إعلان المستشار تركي آل الشيخ عن التصميمات عبر صفحته الرسمية.

ويملك بيراميدز 69 نقطة محتلًا المركز الثاني لحين إنهاء الزمالك مبارياته المؤجلة في سباق ترتيب الدوري المصري الممتاز.

تركي آل شيخ يكشف عن طاقم بيراميدز للموسم الجديد ..صور
تركي آل شيخ يكشف عن طاقم بيراميدز للموسم الجديد ..صور
تركي آل شيخ يكشف عن طاقم بيراميدز للموسم الجديد ..صور

ترشيحاتنا

رانيا يوسف تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة.. صور

ملل وإهانة.. ميرنا وليد تفتح النار على رامز جلال

ننشر جدول امتحانات أولى ثانوي بعد التعديل .. صورة

غنولي ماما .. نجمة آراب إيدل تعلن عن حملها

أحمد شيبة ينهار في مقلب برنامج هاني في الألغام

كريم بامبو يتعادل لـ الإسماعيلي أمام الأهلي 1-1 في الدوري.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة.. صور

بإطلالة كلاسيك.. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها بهذا الفستان.. صور

بفستان لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام.. صور