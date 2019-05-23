اديني الحقنة بسرعة.. حكاية الأوفر دوس في رمضان.. سرنجة هيروين تنهي الحياة: شاب داخل مسجد وفتاة بشارع التسعين.. وجرعة زائدة لمعالج إدمان قبل السحور

لغز الأوفر دوس في رمضان.. مصرع معالج إدمان وشاب وفتاة بسبب الحقنة

العثور على جثة فتاة بها أثر حقن بالقرب من شارع التسعين بمنطقة التجمع

مصرع معالج ادمان داخل شقته بالهرم بسبب جرعة هيروين زائدة قبل السحور

جنبه حقنة فاضية وبواقي هيروين.. العثور على جثة شاب داخل حمام مسجد

ثلاث وقائع متشابهة، جمعتها "السرنجة" وشوية الهيروين.. ثلاث جثث في النصف الأول من شهر رمضان شهدتها محافظات الدقهلية والجيزة والقاهرة، لتكون كلمة السر فيهم جميعا "الأوفر دوس".جرعة هيروين زائدة كانت وراء مصرع شاب داخل مسجد بالمنصورة، وأيضا معالج للإدمان داخل شقته بالهرم، وأخيرًا فتاة بجوار مسجد بالتجمع الخامس.الواقعة الأولى حين قررت النيابة العامة تشريح جثة فتاة عثر عليها ملقاة بالتجمع الخامس بالقرب من شارع التسعين، حيث كشف تقرير الطب الشرعى عن وفاتها نتيجة تناولها جرعة هيروين زائدة.وكان قسم شرطة القاهرة الجديدة أول، تلقى بلاغا بالعثور على جثة فتاة ملقاة بالطريق العام، وفور إخطار اللواء علاء سليم، مدير الأمن العام، وجه فريق بحث لسرعة كشف غموض الحادث وملابساته.وتبين من التحريات وجمع المعلومات التى أجراها العقيد هانى محفوظ، مفتش الأمن العام، أن الفتاة فى العقد الثانى من عمرها وأنها مدمنة للهيروين وبها آثار حقن فى جسدها، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة النيابة لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي الذى كشف عن وفاة الفتاة نتيجة جرعة هيروين زائدة "أوفر دوس".أما الواقعة الثانية، حين كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل حل لغز العثور على جثة داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم بعدما انبعثت رائحة كريهة من داخل الشقة.وقالت مصادر إن السر الأول في حل لغز العثور على الجثة، كان الرائحة الكريهة التي انبعثت من الشقة، فقام الجيران بإبلاغ وحدة المباحث التي وصلت وبدأت في معاينة الشقة التي لم يظهر بها أي بعثرة في محتوياتها.وشرحت التحريات السر الثاني، حيث تبين العثور على سرنجة "حقنة" وبقايا بودرة بيضاء تبين أنها لمخدر الهيروين بجوار الجثة، مما دفع رجال البحث إلى التفكير في أن الواقعة وراءها المخدرات.كما تبين أن السر الثالث هو بقايا الحقن على يد المتوفى، وشهادة الشهود بأنه مدمن لمخدر الهيروين ويمتلك مصحة لعلاج الإدمان.فيما صرحت النيابة العامة بدفن جثة مالك مصحة إدمان بعدما لقى مصرعه لتناوله جرعة هيروين زائدة قبل السحور بمنطقة الهرم.تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا يفيد بالعثور على جثة شخص في العقد الرابع من عمره بشقته، ووجه بسرعة كشف ملابسات الحادث.وكشفت المعاينة الأولية التي أجريت بإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن سبب الجثة لشخص في العقد الرابع من عمره، وبجوارها سرنجة، وآثار حقن بالذراع.كما تبين من التحريات برئاسة اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشخص يمتلك مصحة لعلاج الإدمان، وتوفي إثر تناوله جرعة هيروين زائدة.وكان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته، وانتقل لموقع البلاغ المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وتبين أن الجثة لشخص في العقد الرابع ولقي مصرعه نتيجة جرعة هيروين زائدة.كما كشفت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، لغز العثور على جثة شاب داخل دورة مياه مسجد سيدى ياسين بالمنصورة وبجواره حقنة فارغة، حيث تبين أن الوفاة بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة بعثور عامل مسجد سيدى ياسين على جثة شاب في العقد الرابع من عمره مسجاة على أرضية حمام المسجد وبجواره حقنة فارغة.وانتقل العميد حسام الجداوى، مأمور القسم، والرائد حمدى الطنبولى، رئيس مباحث القسم، لمكان البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "كريم. م"، 35 سنة، وشهرته "عسلية"، وبجواره سرنجة، وبواقي بودرة هيروين، وعلى يديه آثار وخز نتيجة تعاطى المخدرات.وتحرّر المحضر اللازم وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى، وبالعرض على النيابة أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وأكد التقرير المبدئي لمفتش الصحة، أن سبب الوفاة تعاطى جرعة زائدة من المخدرات؛ مما تسبب في توقف عضلة القلب.