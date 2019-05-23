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كيف تجذب أشجار الكرز السياحة في اليابان.. فيديو

الخميس 23/مايو/2019 - 12:43 م
أشجار كرز
أشجار كرز
شيرين عادل
تعد أشجار الكرز من أهم العوامل الجاذبة للسياح فى اليابان، حيث يصل أعدادهم إلى 63 مليون زائر يأتون لمشاهدة 600 موقع بها أشجار الكرز.

ووفقا لتقرير فضائية سكاى نيوز، اليوم الخميس، فإن منطقة ueno park فى طوكيو هى المنطقة الأكثر شعبية التي تمتلئ بأشجار الكرز ويتراوح أعداد سكانها لـ 4 ملايين زائر سنويا.

كما بلغ عدد السياح إلى اليابان 31 مليون سائح عام 2018 خلال شهرى مارس وأبريل، كما تعد مساهمة أشجار الكرز في الاقتصاد 5.8 مليار دولار.

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