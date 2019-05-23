حلا شيحة تعلق للمرة الأولى على مقلب رامز في الشلال

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة عبر ستوري حسابها الشخصي على "إنستجرام"، من كواليس حلقتها ببرنامج المقالب «رامز في الشلال» للفنان رامز جلال، وعلقت حلا على الحلقة قائلة: «مغامرة مجنونة مع رامز».



وكانت حلا شيحة وقعت ضحية في مقالب رامز جلال هذا العام بالحلقة 17 من برنامج «رامز في الشلال» التي أذيعت أمس، الأربعاء، 22 مايو، عبر قناة mbc مصر الفضائية.



ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا" من بين الأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعدما يظن أنه قد نجا، وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.



وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهوا مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين انهالوا عليه بالضرب.